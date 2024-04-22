Почався наднебезпечний період: Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня

У понеділок, 22 квітня, потужність геомагнітного шторму становила шість балів з 9 можливих. Такі магнітні бурі належать до небезпечного червоного рівня.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, небезпечний період триватиме три доби. 23 та 24 квітня сила геомагнітних штормів становитиме 4 бали.

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Магнітні бурі можуть впливати на людей по-різному. Особливо небезпечними вони є для метеозалежних, вагітних, дітей, людей похилого віку та для людей з хронічними захворюваннями.

Магнітні бурі квітень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі можуть викликати у людини головний біль, запаморочення, порушення сну, зміни настрою та загальний дискомфорт. Люди, які мають певні медичні стани, такі як мігрень, можуть бути більш схильні до відчуття впливу магнітних бур.

Деякі люди можуть відчувати фізичні або емоційні симптоми під час магнітних бур.

У періоди геомагнітних збурень важливо пити достатню кількість води для забезпечення гідратації, оскільки стрес і фізичні впливи можуть збільшувати потребу організму в рідині.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт або несприятливі симптоми під час магнітних бур, краще консультуватися з лікарем для отримання конкретних порад щодо вашого здоров'я та підходящого лікування.

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