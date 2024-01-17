Спеціалісти підказали, як зменшити рахунки за опалення взимку: Корисні поради

Чимало людей прагнуть зменшити рахунки за комунальні послуги взимку. Тому спеціалісти поділилися корисними порадами, які допоможуть зекономити.

Зокрема, заміна традиційних ламп на світлодіодні означає, що ви споживатимете до 80% менше енергії. Це може значно знизити рахунки за електроенергію, повідомляє Express.co.uk.

Ще один найкращий прийом, щоб зберегти тепло у домі та заощадити на рахунках за електроенергію – захистити будинок від протягів. Запобіжники протягів корисні, щоб запобігти проникненню холодного вітру в будинок через вхідні двері.

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Водночас силіконовий наповнювач – чудовий спосіб зменшити кількість тепла, яке втрачається навколо вікон. Експерти радять також відсунути меблі подалі від радіатора, оскільки вони можуть заблокувати циркуляцію теплого повітря по кімнаті.

Якщо радіатор прикріплений до зовнішньої стіни, багато тепла, яке він виробляє, може виходити через стіну. Наклеювання фольги за радіатором – це простий спосіб відбити тепло назад у приміщення та зменшити кількість тепловтрат.

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