Як створити атмосферне освітлення у квартирі: шість чудових ідей

Освітлення відіграє вирішальну роль у створенні атмосфери в приміщенні. Для того, щоб персоналізувати свій простір за допомогою унікального освітлення, яке створює надихаючу та розслаблюючу атмосферу, UAportal підготував шість ідей, які допоможуть з цим впоратись.

Чарівні силуети

Можна надати своїй кімнаті чарівну казкову обстановку, включивши світильники, що відкидають химерні тіні. Наприклад, слід розглянути можливість використання голих гілок дерев в якості основи для люстри. Химерні форми і тіні додадуть приміщенню нотку чарівності.

Декоративний ритм

Рекомендується додати унікальності своєму простору, згрупувавши кілька підвісних світильників в одній зоні. Світильники, підвішені на шнурах, зачаровують тим, що м'яко погойдуються при найменшому русі повітря. Це створює динамічну та жваву атмосферу у житловому просторі.

Делікатне сяйво

М'яка і приваблива атмосферу може бути створена за допомогою підвісних ламп з візуально невагомими металевими каркасами. Такі лампи чудово виглядають у спальнях, гардеробних або лаунж-зонах у вітальні. М'яке світло, яке вони випромінюють, додає нотку тепла і спокою.

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Індустріальне освітлення в стилі лофт

Індустріальний стиль лофт зараз в тренді, і він охоплює освітлювальні прилади, виготовлені з простих матеріалів, таких як дротяні каркаси, металеві труби та лампи розжарювання. Дані світильники гармонійно вписуються в такі простори, як коридори, передпокої, балкони та холостяцькі квартири, додаючи грубого, але стильного вигляду.

Стильні неонові акценти

Щоб додати в інтер'єр атмосферу нічного життя, ідеально підійдуть неонові лампи у вигляді певних силуетів, які доповнюють загальну тематику і настрій кімнати. Рекомендуються теплі кольори, такі як жовтий, помаранчевий, білий або зелений, щоб створити привабливу та енергійну атмосферу.

Перфоровані візерунки

Перфорація, про яку часто забувають, залишається оригінальним і неперевершеним методом декорування простору. Вона особливо корисна, коли необхідно покрити велику поверхню, не вдаючись до традиційних методів. Тепле світло, що фільтрується крізь перфорацію, створить приємний і заспокійливий візуальний ефект.

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