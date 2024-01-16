Електрик підказав простий трюк зі шторами, щоб зберегти тепло в домі

Чимало людей намагаються утримувати тепло вдома взимку. Електрик поділився різними способами зберегти помешкання теплим без зайвих витрат.

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Рекомендується підтримувати вдома температуру від 18 до 21 °C, щоб відчувати себе комфортно, однак важливо не втрачати тепло. Це стосується використання штор і жалюзі, повідомляє Express.co.uk.

Тримайте жалюзі та штори відкритими в години дня, коли сонце світить у вікна, і закривайте їх, коли воно починає сідати. Впускаючи промені сонця у свій дім, ви отримуєте безкоштовне сонячне тепло.

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Закривання штор і жалюзі згодом допомагає створити хороший ізоляційний шар і дозволяє зберегти тепло. Чим товщі штори, тим краще, оскільки вони допоможуть запобігти виходу тепла.

Також можна впоратися з надмірними втратами тепла, накривши штори поверх жалюзі. Вмикаючи опалення, відкрийте штори, поки жалюзі закриті, щоб уникнути протягів, не блокуючи тепло від радіатора.

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