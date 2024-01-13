Енергетик назвав найкращу температуру для опалення житла: Уникнете цвілі та зекономите на рахунках

Чимало людей намагаються зекономити на опаленні через високі рахунки. Водночас домогосподарства прагнуть уникнути появи цвілі, яка розвивається у вологих та прохолодних місцях.

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Експерти назвали оптимальну температуру для опалення, щоб уникнути утворення цвілі. Термостат повинен бути вище 14 градусів за Цельсієм, повідомляє Express.co.uk.

Все, що нижче цього порогу, сприятиме утворенню вогкості у домі. Однак це не означає, що домогосподарства повинні залишати опалення ввімкненим цілий день.

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Експерти стверджують, що оптимально варто налаштувати бойлер на включення лише тоді, коли потрібна тепла вода або опалення, і налаштувати його для підтримки бажаної температури. Це невелике коригування може призвести до суттєвої економії на рахунках.

Для комфортної та енергоефективної зими домогосподарства повинні прагнути підтримувати температуру в кімнатах від 18 до 20 градусів за Цельсієм.

Раніше, UAportal поділився, як створити атмосферне освітлення у квартирі.

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