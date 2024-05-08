Фахівці підказали, як можна зберігати вершкове масло свіжим якомога довше

Іноді купівля оптом економить більше грошей у довгостроковій перспективі. Однак важливо правильно зберігати продукти.

Це стосується, зокрема, вершкового масла. Фахівці назвали способи, як зберегти його якомога довше, повідомляє Express.co.uk.

Вершкове масло зберігається в холодильнику протягом кількох місяців, якщо його зберігати при температурі близько 4°. Однак важливо не класти його на дверцята.

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Якщо масла багато, та його хочеться зберегти довше, варто вдатися до заморожування. Для цього достатньо обгорнути вершкове масло харчовою плівкою.

Масло можна зберігати дуже довго, однак воно здатне гірчити та накопичувати смаки від їжі довкола. Тому важливо щільно загорнути його у плівку.

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