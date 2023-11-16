Фахівці пояснили, чи допоможе фарбування радіаторів у чорний колір економити тепло

Восени у період холодів населення України витрачає все більше грошей для оплати рахунків. Дехто намагається економити завдяки лайфхакам, що дозволяють менше споживати газу та електрики.

Існує твердження, що радіатори опалення, якщо їх пофарбувати у чорний колір, виділятимуть більше тепла і в будинку стане тепліше. Однак чи вплине чорна фарба на роботу батарей опалення, розбиралися фахівці Efergy Pro.

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За словами провідних експертів з енергетики, електричні обігрівачі є одним з найдорожчих видів опалення. Як правило, найдешевший спосіб – це використання ефективної газової системи центрального опалення з повним набором термостатичних радіаторних клапанів, кімнатного термостата та таймера.

"Найкраще мати якомога більше елементів керування, щоб ви самі вирішували, як опалюватиме ваш будинок. Кімнатний термостат заощаджує в середньому близько 10% на рік", – кажуть фахівці.

Що стосується фарбування радіаторів у чорний колір або розміщення за ними світловідбиваючих панелей, експерти кажуть, що цей спосіб не працює.

"Що стосується фарбування радіаторів у чорний колір, то відповідь – ні. Найкраще, щоб вони були стандартними білими, хоча різниця невелика. Набагато важливіше утеплити стіни, щоб запобігти витоку тепла з дому взагалі", – додали фахівці.

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Будівельний експерт і ведучий Fix Radio Клайв Холланд погоджується, що це міф. У коментарі Metro.co.uk він сказав, що цей метод навряд чи матиме велике значення.

"Якщо ви перебуваєте на вулиці й фарбуєте метал у чорний колір, то на сонці він краще зберігає тепло", — сказав він. Експерт пояснив, що радіатори переважно розташовані всередині, вони не зможуть краще утримувати тепло, яке виробляють.

"Тепло надходить всередину радіаторів, тепло не зовнішнє, тому фарбування в чорний колір, на мою думку, це абсолютний міф і не допоможе вам заощадити енергію", – резюмував Клайв Холланд.

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