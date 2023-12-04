Спеціалісти пояснили, що корисніше – рис чи картопля

Рис і картопля - це два популярні продукти, які є важливим джерелом вуглеводів у багатьох дієтах. Обидва вони містять корисні поживні речовини, але між ними є деякі ключові відмінності.

Як повідомляє видання FoodsTruct, рис так само як картопля доволі популярні продукти й вони майже ідентичні за своїми харчовими властивостями, однак один з цих продуктів все ж має більше переваг.

Користь рису

Рис є хорошим джерелом вуглеводів, які є основним джерелом енергії для організму. 165 грамів вареного білого рису містять 357 калорій і 63 грами вуглеводів.

Рис – джерело клітковини, яка важлива для травлення та здоров’я серця. Одна порція вареного білого рису містить 2,4 грама клітковини.

Цей продукт є також джерелом деяких вітамінів і мінералів, включаючи вітамін B1, магній і залізо.

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Користь картоплі

Однак варена картопля (вагою 170 грамів) містить 163 калорії й 37 грамів вуглеводів. Також у ній 3,8 грама клітковини.

Картопля є хорошим джерелом деяких вітамінів і мінералів, включаючи вітамін C, калій і вітамін B6.

Який з продуктів корисніший

Рис і картопля - це два популярні продукти, які є важливим джерелом вуглеводів. Однак між ними є деякі ключові відмінності, які слід враховувати при виборі продукту для вашого раціону.

Однією з найважливіших відмінностей є глікемічний індекс (ГІ). ГІ вказує, наскільки швидко рівень цукру в крові підвищується після вживання продукту. Коричневий рис має нижчий ГІ, ніж картопля, що означає, що він повільніше всмоктується в кров і не так сильно підвищує рівень цукру. Це може бути важливо для людей із цукровим діабетом, оскільки вони повинні контролювати рівень цукру в крові.

Інша важлива відмінність між рисом і картоплею полягає в ризику розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Споживання великої кількості білого рису асоціюється зі збільшенням ризику розвитку діабету 2-го типу, тоді як коричневий рис навпаки пов'язаний зі зниженням цього ризику. Це пов'язано з тим, що коричневий рис містить більше клітковини, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові та холестерину.

Що стосується калорійності та поживної цінності, то білий рис містить більше калорій, ніж картопля. Однак білий рис також збагачений вітамінами B1 та фолатами, які важливі для здоров'я. Картопля, з іншого боку, є хорошим джерелом харчових волокон, які важливі для травлення та здоров'я серця.

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Нарешті, важливо враховувати вміст натрію в продуктах. Рис містить менше натрію, ніж картопля, що може бути корисно для тих, хто стежить за артеріальним тиском.

У цілому, немає однозначного висновку про те, який продукт корисніший. Коричневий рис має перевагу перед білим рисом з точки зору ГІ та ризику розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Однак білий рис містить більше калорій і певних вітамінів, а картопля є хорошим джерелом харчових волокон.

Оптимальним вибором є вживання різноманітних продуктів, включаючи рис, картоплю та інші злаки. Це допоможе вам отримати всі необхідні поживні речовини й підтримувати здоровий раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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