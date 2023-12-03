Зелений чи чорний?: Який вид чаю краще пити гіпертонікам та гіпотонікам

Чай – це не лише приємний напій, але і цілющий, завдяки алкалоїдам та антиоксидантам. Однак, обираючи між чорним та зеленим чаєм, слід враховувати їхній вплив на артеріальний тиск.

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У чаї містяться різні алкалоїди, серед яких найвідоміший – кофеїн. Також важливі алкалоїди включають теобромін, нофілін, гіпоксантин і параксантин, які є антагоністами кофеїну. Коли ви вживаєте чай, спочатку ви відчуваєте дію кофеїну, але антагоністи надають зворотню дію, знижуючи тиск та надаючи заспокійливий ефект, пише dailynews.kyiv.ua.

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Ферментація, що пройшов чорний чай, дозволяє зберегти вітаміни і з'єднання, які роблять дію кофеїну більш стійкою. Чорний чай тримає судини в тонусі довше, і тому вважається ідеальним для тих, хто має низький артеріальний тиск.

У зеленому чаї дія кофеїну спостерігається швидше, і антагоністи реагують більш різко. Це робить зелений чай більш прийнятним для тих, хто стикається з підвищеним тиском.

Обираючи між чорним і зеленим чаєм, слід враховувати власний тиск та індивідуальні особливості організму. Пам'ятайте, що чай – це не просто смачний напій, але й важливий фактор для вашого здоров'я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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