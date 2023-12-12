Фахівці назвали найнебезпечнішу популярну іграшку для собак

Собаки дуже активні домашні улюбленці, які люблять гратися різними предметами. Однак деякі іграшки можуть стати смертельно небезпечними для них.

Фахівці з Animalreport попередили, що найбільшу небезпеку для тварини являють тенісні м'ячики.

Кульки для пінг-понгу та тенісні м’ячі можуть бути небезпечними для собак, оскільки вони можуть спричинити задуху або кишкову непрохідність.

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Кульки для пінг-понгу мають круглу форму, що робить їх легко застрягнути в стравоході або кишечнику собаки. Якщо собака проковтне м’яч для пінг-понгу, вона може швидко відчути дискомфорт і біль у животі. У міру того, як м’яч просувається по кишечнику, він може спричинити закупорку, що може бути небезпечним для життя.

Тенісні м’ячі також можуть бути небезпечними для собак. Вони можуть бути досить маленькими, щоб застрягнути в горлі собаки, що може призвести до задухи. Крім того, тенісні м’ячі можуть бути досить жорсткими, щоб пошкодити зуби собаки.

Якщо ви помітили, що ваша собака проковтнула м’яч для пінг-понгу або тенісний м’яч, негайно візьміть її до ветеринара. Ветеринарний лікар може провести рентгенівське дослідження, щоб визначити, чи є в організмі собаки м’яч. Якщо м’яч є, ветеринар може спробувати видалити його за допомогою ендоскопа або провести операцію.

Щоб захистити свою собаку від ризику задухи або кишкової непрохідності, уникайте давати їй іграшки, які можуть бути проковтнуті. Ви також можете придбати спеціальні іграшки для собак, які розроблені таким чином, щоб бути безпечними для ковтання.

Поради щодо вибору безпечних іграшок для собак:

Іграшки повинні бути достатньо великими, щоб їх не можна було проковтнути.Іграшки не повинні бути занадто жорсткими, щоб не пошкодити зуби собаки.

Іграшки не повинні мати гострих країв або кутів, які можуть поранити собаку.

Якщо ви не впевнені, чи є іграшка безпечною для вашої собаки, краще проконсультуватися з ветеринаром.

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