Топ-5 порад для догляду за домашніми улюбленцями взимку

З наближенням зими дуже важливо подбати про благополуччя наших домашніх улюбленців. Холодні температури та суворі погодні умови можуть створювати проблеми, але при правильному догляді ми можемо забезпечити нашим пухнастим друзям безпеку та тепло. UAportal розповідає про топ-5 порад по догляду за собаками взимку.

Відео дня

Забезпечте теплий і затишний притулок

Важливо створити теплий і комфортний простір в приміщенні, де ваші улюбленці зможуть відпочити і поспати. Переконайтеся, що їхня підстилка чиста, суха і затишна, додавши додаткові ковдри або подушки, якщо це необхідно.

Захистіть від холоду

Виводячи домашніх улюбленців на вулицю, вдягайте їх у відповідний зимовий одяг, для собак, наприклад, куртки чи светри. Це захистить їх від холоду і запобіжить дискомфорту або потенційним хворобам. Крім того, обмежте їхній час перебування на вулиці та забезпечте доступ до теплого і захищеного середовища.

Будьте обережні з ожеледицею

Взимку крижані та слизькі поверхні є поширеним явищем, що створює ризики для домашніх улюбленців. Вигулюйте їх лише на спеціально відведених для цього доріжках або розчищених ділянках, остерігаючись зледенілих ділянок. Якщо ваш улюбленець послизнувся на льоду чи снігу і отримав травму, негайно зверніться до ветеринара.

Читайте також: Вчені назвали породи собак, які не зможуть вижити, якщо на Землі зникнуть люди

Відрегулюйте їхній раціон та пиття

Зі зниженням температури домашнім улюбленцям можуть знадобитися додаткові калорії, щоб зігрітися, особливо якщо вони більш активні. Проконсультуйтеся з ветеринаром, щоб визначити, чи потребує раціон вашого улюбленця коригування взимку. Також слідкуйте за тим, щоб у нього завжди була свіжа, не мерзла вода.

Підтримуйте процедуру грумінгу

Регулярний грумінг має вирішальне значення впродовж зимових місяців, щоб шерсть вашого улюбленця залишалася чистою. Однак не варто купати улюбленця занадто часто, оскільки це може позбавити його природних жирів і призвести до сухості шкіри. Замість цього зосередьтеся на регулярному розчісуванні, щоб видалити ковтуни, а також на дбайливому догляді за лапами.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!