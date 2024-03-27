Врятують від самотності: названо найлагідніші та найдружелюбніші породи котів

Всі знають, що собаки – вірні друзі, а ось кішки... Ні, це не зовсім так! Кішки теж можуть бути дуже відданими своїм господарям, і існує багато порід, які славляться своєю любов'ю та ласкою.

Незалежно від породи, кожна кішка має свій унікальний характер. Важливо любити та піклуватися про свого пухнастого друга, і тоді він обов'язково відповість вам взаємністю, пише gazeta.ua.

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1. Сіамські кішки:

Ці балакучі красуні обожнюють людей і не терплять самотності.

Вони вважають себе господарями будинку, але й обожнюють своїх людей.

Сіамські кішки зазвичай обирають одного члена сім'ї, якому й дарують всю свою любов.

2. Сфінкси:

Невибагливі та доброзичливі, сфінкси завжди готові до спілкування.

Вони грайливі, ласкаві та обожнюють свою сім'ю.

Сфінкси не лише ласкаві, але й дуже віддані своїм господарям.

3. Перські кішки:

Деякі вважають, що перси egoistic, але це не зовсім так.

Ці кішки просто обожнюють увагу і ласку, і тому завжди поруч з людьми.

Перські кішки терплячі й обожнюють сидіти на колінах у своїх господарів.

4. Мейн-куни:

Ці "ніжні гіганти" завжди поруч з своїми людьми.

Мейн-куни ласкаві з усіма, навіть з незнайомцями.

Вони чудово ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами.

5. Єгипетський мау:

Ця грайлива та доброзичлива порода ідеально підходить для сімей з дітьми.

Мау розумні, ласкаві й обожнюють своїх господарів.

Це не лише красиві, але й безстрашні кішки, які легко знаходять спільну мову з іншими тваринами.

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