Подумайте, перш ніж завести кота сфінкса: особливості породи та догляд

Кішки породи сфінкс зачаровують своїми виразними очима, грайливою вдачею та незвичайною зовнішністю. Завдяки тому, що їхня шкіра гладенька та не містить шерсті, вони можуть стати гарними сусідами для тих, хто має алергію на котячу шерсть.

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Тривалість життя сфінксів сягає у середньому 12 років. Завдяки міцному здоров'ю, вони можуть радувати своїх власників протягом багатьох років, однак все залежить від догляду, зазначають фахівці з Betterpet.

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Температура тіла сфінксів на 1-2 градуси вища, ніж у звичайних котів. Їм потрібне тепло, тому важливо забезпечити їм затишне місце для сну та захищати від переохолодження.

Відсутність шерсті робить сфінксів чутливими до сонця. Їх не рекомендується довго випускати на вулицю в сонячну погоду, адже ніжна шкіра може отримати опіки.

Сфінкси пітніють, тому потребують регулярного купання. Для цього використовуйте м'які шампуні, що підходять для їхньої чутливої шкіри.

Очі та вуха сфінксів також потребують регулярного чищення. Для цього використовуйте ватні диски, змочені теплою водою або спеціальними лосьйонами.

Сфінкси - грайливі та активні коти. Їм потрібні іграшки та увага з боку господарів, скільки такі коти мають жвавий, ласкавий, допитливий і спортивний темперамент.

Збалансоване харчування - запорука здоров'я та довголіття сфінксів. Їм необхідний якісний корм, що відповідає їхнім віковим потребам. Також сфінксам важливо хоча б двічі на тиждень чистити зуби. Поширені проблеми зі здоров'ям сфінкса

Сфінкс - це в цілому здорова і витривала порода кішок середнього розміру. Їхня пухка шкіра зменшує ймовірність травм для них, але є деякі умови, до яких вони схильні. Відповідальні заводчики будуть пам’ятати про ці умови, але добре пам’ятати про них і практикувати медичну обізнаність, регулярно відвідуючи ветеринара.

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Коти сфінкси можуть страждати від гіпертрофічної кардіоміопатії – стан, коли стінки серця вашої кішки потовщуються і набрякають, зменшуючи кількість крові, яка може циркулювати за серцебиття.

У таких котів часто спостерігається спадкова міопатія – стан викликає втому та м’язову слабкість, позбавляє вашої кішки енергії та може спричинити тремтіння та колапс. Симптоми зазвичай проявляються в молодому віці і стабілізуються, коли вашому сфінксу виповниться приблизно дев’ять місяців.

Пігментна кропив'янка – поширена у "лисих" кішок. Подібно до дерматиту, цей стан шкіри може погіршитися та спровокувати вплив різних алергенів. Відомо, що антигістамінні препарати та пероральні добавки зменшують наслідки захворювання, а також уникнення середовища, що викликає алергію.

Стерилізовані коти сприйнятливі до інфекцій сечовивідних шляхів, які можуть стати летальними, якщо їх не лікувати. Негайно запишіться на прийом до ветеринара, якщо ви помітили, що у вашої кішки трапляються нещасні випадки, сеча з кров’ю, напруження при спробі сечовипускання, неможливість сечовипускання або надзвичайно неприємний запах сечі.

Чому сфінкси погано пахнуть

Без хутра для захисту шкіри сфінкси, як відомо, виділяють надлишок жиру, який може спричинити смердючу жирну плівку. За допомогою правильного купання цей запах можна пом’якшити та контролювати.

Чи варто заводити сфінкса

Всиновлення тварини – це не малий вибір, який слід зробити з примхи. Будь ласка, переконайтеся, що у вас є засоби для догляду за сфінксом, і вас зустріне грайливий, люблячий і відданий компаньйон на довгі роки.

Пропонуємо дізнатися, чому коти граються з мишами перед тим, як їх убити.

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