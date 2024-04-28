Спалені тіла королівської сім'ї майя знайдено в одному з храмів Гватемали (фото)
Археологи, що працюють в Гватемалі, зробили надзвичайне відкриття, виявивши спалені останки королівської сім'ї майя у храмі-піраміді в Уканалі, місці, розташованому за 280 км на північний схід від міста Гватемала.
Знахідка, яка відображає зміну політичного режиму у VIII чи IX столітті, залишає дослідників в захваті своїм загадковим характером, пише cambridge.org.
Вас також зацікавить: В Англії пара знайшла у ванній кімнаті таємний люк, в якому лежало "тіло монстра" (фото)
Археологи з Монреальського університету в Канаді, очолювані Крістіною Гальперін, розкрили відомості про це унікальне відкриття, опубліковані в журналі "Античність". За словами Гальперін, знахідка спалених останків королівської сім'ї майя була чимось повністю несподіваним для команди археологів.
Виявлені тіла, що перебували в королівській гробниці, здається, були піддані ритуальному спаленню, що свідчить про складний характер подій того часу. Дослідження кісток та артефактів, знайдених поруч з останками, показало, що принаймні двоє дорослих людей були спалені, а решта були виявлені серед цих спалених решток.
Радіовуглецеві дослідження вказують на те, що ці ритуальні події сталися між 773 та 881 роками нашої ери, під час періоду великих політичних змін в регіоні.
Хоча питання про те, чому було проведено ритуальне спалення та хто стояв за ним, залишається відкритим, це відкриття дозволяє краще розуміти складні аспекти культури та політичного життя майя в Центральній Америці.
Нагадаємо, у Німеччині археологи знайшли "могилу зомбі" віком 4200 років.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!