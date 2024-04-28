Спалені тіла королівської сім'ї майя знайдено в одному з храмів Гватемали (фото)

Археологи, що працюють в Гватемалі, зробили надзвичайне відкриття, виявивши спалені останки королівської сім'ї майя у храмі-піраміді в Уканалі, місці, розташованому за 280 км на північний схід від міста Гватемала.

Знахідка, яка відображає зміну політичного режиму у VIII чи IX столітті, залишає дослідників в захваті своїм загадковим характером, пише cambridge.org.

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Археологи з Монреальського університету в Канаді, очолювані Крістіною Гальперін, розкрили відомості про це унікальне відкриття, опубліковані в журналі "Античність". За словами Гальперін, знахідка спалених останків королівської сім'ї майя була чимось повністю несподіваним для команди археологів.

Храм, де спалили королівську сім'ю. Джерело: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd Храм, де спалили королівську сім'ю. Джерело: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd

Виявлені тіла, що перебували в королівській гробниці, здається, були піддані ритуальному спаленню, що свідчить про складний характер подій того часу. Дослідження кісток та артефактів, знайдених поруч з останками, показало, що принаймні двоє дорослих людей були спалені, а решта були виявлені серед цих спалених решток.

Рештки людей, знайдені в храмі. Джерело: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd Рештки людей, знайдені в храмі. Джерело: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd

Радіовуглецеві дослідження вказують на те, що ці ритуальні події сталися між 773 та 881 роками нашої ери, під час періоду великих політичних змін в регіоні.

Прикраса, що була серед спалених тіл. Джерело: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd Прикраса, що була серед спалених тіл. Джерело: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd

Прикраса, що була серед спалених тіл. Джерело: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd Прикраса, що була серед спалених тіл. Джерело: Cambridge University Press/Antiquity Publications Ltd

Хоча питання про те, чому було проведено ритуальне спалення та хто стояв за ним, залишається відкритим, це відкриття дозволяє краще розуміти складні аспекти культури та політичного життя майя в Центральній Америці.

Нагадаємо, у Німеччині археологи знайшли "могилу зомбі" віком 4200 років.

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