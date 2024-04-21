В Англії пара знайшла у ванній кімнаті таємний люк, в якому лежало ''тіло монстра'' (фото)

Трейсі та Рорі Форстер, мешканці Лінкольна, були приголомшені, коли виявили таємний люк у своїй ванній кімнаті. Під люком ховався різьблений кам'яний монстр, який дивно схожий на місцеву ікону - Лінкольнського Імпа.

Лінкольнський Імп - це легендарна істота з європейської міфології, яка нагадує фею або демона. Він відомий з давніх часів і згадується в багатьох повір'ях та фольклорі, пише BBC.

Також вас може зацікавити: У США родина випадково знайшла прихований скарб на горищі (фото)

Середньовічна реліквія була захована у ванній кімнаті. Джерело: MEN MEDIA

Середньовічна реліквія була захована у ванній кімнаті. Джерело: MEN MEDIA

Як з'ясувалося, відкриття Форстерів - це не просто старий камінь. Різьблення, ймовірно, було частиною дренажної системи 14 століття.

Експерти вважають, що монстр міг бути гротескним зображенням диявола, якого, згідно з легендою, ангел перетворив на камінь у Лінкольнському соборі.

Середньовічна реліквія була захована у ванній кімнаті. Джерело: MEN MEDIA

Середньовічна реліквія була захована у ванній кімнаті. Джерело: MEN MEDIA

"Це просто дивовижно", - сказала місис Форстер. "Ми живемо в цьому будинку лише кілька місяців, і ніколи не підозрювали, що під нашими ногами ховається таємниця."

"Весь будинок має порожнисті стіни, тому ми одразу подумали, що там може бути щось ще", - додав пан Форстер.

Нагадаємо, у США родина знайшла потаємну "кімнату вбивств" в будинку, в якому прожила чотири роки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!