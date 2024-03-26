У США родина випадково знайшла прихований скарб на горищі (фото)

22 культурно значущих артефакти, втрачені під час Другої світової війни, повернулися до Окінави, Японія, завдяки співпраці родини з Массачусетсу та ФБР.

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Артефакти, що включають розмальовані сувої, карту Окінави, кераміку та інші предмети, були виявлені на горищі будинку ветерана Другої світової війни. Його родина, розуміючи цінність знахідки, негайно повідомила про це владі, пише ArchaeologyMag.

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Розслідування ФБР встановило, що шість сувоїв 18-19 століть були внесені до Національної картотеки викраденого мистецтва. Їх викрали в останні дні війни.

Значення цих артефактів далеко йде за межі їхньої грошової вартості.

"Культурна ідентичність нації насправді підсумована в артефактах та історії", – сказав спеціальний агент ФБР Джеффрі Келлі.

"Це те, що створює культуру. А без цього ви забираєте їхню історію", – додав він.

Завдяки спільним зусиллям ФБР, Міністерства оборони, Смітсонівського інституту та армії США артефакти були повернуті на Окінаву.

Губернатор префектури Окінава Денні Тамакі висловив вдячність за співпрацю, а спеціальний агент ФБР Джоді Коен відзначила роль родини, яка відмовилася від артефактів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дослідника Ватикану, який стверджує, що да Вінчі сховав дату апокаліпсиса у своїй картині з Ісусом.

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