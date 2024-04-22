Археологи знайшли "могилу зомбі" віком 4200 років (фото)
Археологи виявили "могилу зомбі" під час розкопок поблизу Оппіна, Німеччина. Поховання, яке датується приблизно 4200 роками тому, бронзовим віком, містить останки чоловіка, який помер у віці від 40 до 60 років.
На нижню половину тіла чоловіка було покладено великий кам'яний блок, який, на думку дослідників, ймовірно, мав стримати його дух і запобігти тому, щоб він з'явився як ревенант, пише Miami Herald.
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Ревенант — це оживлений труп, згадки про якого зустрічаються в різних культурах, включаючи давньоірландську кельтську та скандинавську міфологію.
"Ми знаємо, що навіть у кам'яному віці люди боялися ревенантів", - сказала керівниця проєкту Сюзанна Фрідеріх. Вона зауважила, що у доісторичні часи люди вірили, що померлі іноді намагаються "звільнитися з могил".
Поховання було пов'язане з культурою дзвонових склянок, бронзової епохи, яка з'явилася приблизно у 2800 році до н.е. Ця культура названа на честь посудини для пиття у формі перевернутої дзвонової мензурки.
Раніше археологи виявили величезну "вампірську могилу" з 450 жертвами.
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