Археологи виявили величезну ''вампірську могилу'' з 450 жертвами (фото)

Археологи в Польщі розкопали масову могилу, в якій, ймовірно, поховано 450 "вампірів". Їхні черепи були обезголовлені та поміщені між ногами, а в роті лежали монети.

Це жахливе відкриття дає нам уявлення про те, як люди в 19 столітті боролися з "вампірами". Могила була виявлена ​​під час дорожніх робіт біля кладовища 19 століття в селі Лузіно на північному сході Польщі, пише Ancient Origins.

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Археологи вважають, що всі 450 людей, похованих у могилі, були підозрюваними у вампіризмі. Це підтверджується тим, що всі їхні черепи були обезголовлені, а монети в роті мали служити захистом від того, щоб вони постали з мертвих.

В той час люди вірили, що вампіри - це істоти, які повертаються з мертвих, щоб пити кров живих. Щоб зупинити їх, люди вживали різних заходів, включаючи обезголовлення, спалення та протикання тіла кілком.

Монети в роті "вампіра" мали символічно "заплатити" йому за проїзд до потойбічного світу, щоб він не повернувся.

Нагадаємо, в епоху неоліту жінок в Європі зв’язували та ховали заживо під час моторошних ритуалів.

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