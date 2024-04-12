Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю: чому науковці занепокоєні

Нове дослідження показує, що навіть якщо Земля переживе фазу червоного гіганта Сонця, вона все одно може бути розірвана на частини на стадії білого карлика.

Сонце – це дуже стабільна зірка, але це не буде вічно. Як і всі зірки такого розміру, воно стане червоним гігантом, а потім зруйнується до білого карлика. Червоні гіганти виділяють набагато більше тепла, ніж їхні зірки-попередники, що навіть початку цієї фази буде достатньо, щоб нагріти Землю до меж життєздатності, пише IFLScience.

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Хоча Земля не зможе підтримувати життя, коли це станеться, досі точаться дебати щодо того, чи виживе сама планета. Нові дослідження показують, що навіть якщо Земля впорається з фазою червоного гіганта, це не буде кінцем загроз, з якими вона стикається.

На стадії білого карлика, яку іноді називають мертвою зіркою, гравітаційне поле біля них набагато інтенсивніше. Попередні дослідження показали, що коли астероїди, супутники та планети наближаються до білих карликів, їх розриває на дедалі менші частини.

Нове дослідження, очолюване професором Борисом Генсіке з Університету Уоріка, Англія, ​​та доктором Аморнрат Аунгверійвіт з Університету Наресуан, Таїланд, виявило, що білі карлики можуть розривати навіть планети.

Дослідники спостерігали за трьома білими карликами протягом багатьох років і виявили зміни в їх яскравості, які вони приписують поглинанню об'єктів. Ці об'єкти, ймовірно, мають більш віддалені орбіти, як орбіти Марса чи поясу астероїдів.

Що саме спричиняє такі збої, неясно, але той факт, що кожна з цих зірок або споживає щось суттєве прямо зараз, або робила це в останні роки, свідчить про те, що це звичайний процес. Автори припускають, що кілька відсотків білих карликів розпадаються уламки в будь-який час.

Якщо Земля переживе фазу червоного гіганта, вона стане набагато більшою ціллю, ніж якийсь мізерний астероїд, і тому її буде важче зруйнувати. З іншого боку, на цей час це буде той, хто вижив, із найпотаємнішою орбітою, що робить його шанси уникнути запорошеної долі ризикованими.

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