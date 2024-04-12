Космічний 'переворот': дивовижна теорія про походження Місяця знайшла підтвердження

Останні дослідження вказують на хімічну неоднорідність поверхні Місяця. Це може мати зв’язок із кардинальною зміною його орієнтації відносно Землі, що сталася багато мільярдів років тому.

Тоді природний супутник нашої планети, нібито, перевернувся навиворіт. Про це пише NV.

Місяць має одну дивовижну особливість, яка стосується його поверхні. На ближній його стороні знаходиться KREEP Terrane — зона, відома своїми геохімічними аномаліями. Ця територія відзначається високим вмістом унікальних металів, таких як калій, фосфор, а також рідкоземельні елементи. Даний регіон збігається з місячними морем – великими базальтовими плато, сформованими в результаті вулканічної діяльності. Здивування викликає те, що цей базальт містить мінерал ільменіт у великій кількості, хоча підстилаючі породи менш щільні. Зазвичай, виходячи з законів щільності, ільменіт мав би опуститися в глибини Місяця, тоді як легші матеріали підіймалися б на поверхню. Така незвичайна розстановка спонукала науковців до роздумів про потенційне перевертання шарів місячної мантії. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, проливає світло на цю загадку, надаючи нові докази.

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Група науковців з Університету Аризони розробила низку симуляцій, які виявили гравітаційні аномалії на ближній стороні Місяця. Вони відповідають зонам з високою концентрацією тяжких мінералів, що підтверджує гіпотезу про перекидання мантії, яке відбулося мільярди років тому. Вчені створили моделі, що імітують переміщення ільменітових насичених шарів, аналізуючи гравітаційні зміни, спричинені менш щільними породами під поверхнею Місяця. Їх результати дали чіткі полігональні візерунки лінійних гравітаційних аномалій.

"Таким чином, гравітаційне поле Місяця зберігає критичні відомості про перекидання місячної мантії, яке широко вважається однією з визначальних подій у ранній історії Місяця, але деталі якого досі залишалися невідомими", – зазначають вчені.

Крім того, вони точно визначили коли саме відбувся цей геологічний переворот: близько 4,22 мільярда років тому, незадовго після формування Місяця з фрагмента Землі, який відділився внаслідок потужного зіткнення на зорі Сонячної системи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Місяці хочуть побудувати залізницю, яка з'єднуватиме різні місцеві бази.

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