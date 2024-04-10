NASA встановило походження таємничого космічного об’єкта, який обертається навколо Місяця (фото)

Нещодавно космічний зонд NASA для дослідження Місяця (LRO) зафіксував на своїх зображеннях швидкісний об’єкт, що пролітав місячним простором. Спочатку виникли здогадки про НЛО, але вони виявились неправими.

Згодом стало ясно, що зображення LRO відображало корейський місячний зонд KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), який також називають Danuri. Про це пише 24 канал.

Що відомо про цей зонд

Місія KPLO, розроблена Корейським інститутом аерокосмічних досліджень, успішно використовує орбіту, майже паралельну до орбіти LRO від NASA. Це збіг орбіт призвів до унікальної ситуації, коли обидва апарати зійшлися в космосі, що потребувало високого рівня координації між командами.

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Danuri, запущений у серпні 2022 року, став першопрохідцем у місячній програмі Південної Кореї. Від грудня того ж року він виконує орбітальні оберти навколо Місяця, сприяючи підготовці до наступних експедицій та перевіряючи можливості "місячного інтернету" для комунікації між місячними модулями та Землею.

Для того, щоб здійснити знімок Danuri, інженери Центру космічних польотів імені Годдарда NASA мали точно вирівняти камеру LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) для зйомки в строго визначений момент. В результаті короткочасної експозиції, тривалістю у 0,338 мілісекунди, було отримано розмите зображення Danuri, через велику відносну швидкість між двома апаратами, повідомляє NASA.

Попри цю випадкову зустріч, LRO славиться своїми вдалими дослідженнями, які включають знахідки уламків розбитих місячних посадкових модулів та внесок у лазерні експерименти, що сприяють удосконаленню навігаційних систем для майбутніх експедицій на Місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Місяці хочуть побудувати залізницю, яка з'єднуватиме різні бази.

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