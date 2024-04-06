Сонячне затемнення 8 квітня може призвести до різких змін у поведінці птахів

Науковці відзначили цікаве явище, пов'язане з надзвичайною подією – повним сонячним затемненням 8 квітня, яке спостерігатимуть мільйони людей.

Окрема група дослідників з Корнельської лабораторії орнітології зосередить свою увагу на тваринах, зокрема, на птахах, кажанах та комахах. Вони зацікавлені у вивченні поведінки цих тварин під час затемнення, оскільки минулі спостереження показали дивні зміни у їхньому активному житті, пише IFLScience.

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Ендрю Фарнсворт, старший автор дослідження поведінки літаючих тварин, зауважив, що під час попереднього затемнення вони помітили зменшення кількості літаючих комах і птахів, але зовсім не спостерігали типової схеми їхнього руху вночі.

Наступне затемнення надасть їм можливість підтвердити та розширити свої висновки. Вони планують використовувати метеорологічні радіолокаційні станції для вимірювання повітряної активності тварин під час затемнення, що допоможе зрозуміти, як вони реагують на зміни освітленості.

Крім того, під час цієї події громадські наукові проекти, такі як Solar Eclipse Safari, закликають людей спостерігати за поведінкою тварин і збирати дані, що може відкрити нові можливості для розуміння взаємодії тварин з навколишнім середовищем.

Раніше науковці помітили дивну поведінку тварин під час сонячних затемнень: ховаються, або починають спаровуватися.

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