Збирайте врожай вже у червні: як виростити картоплю через розсаду

Щоб отримати ранній урожай картоплі, використовують метод пророщування бульб. Отримана таким чином картопляна розсада дає щедрий урожай вже в червні.

Метод посадки картоплі через розсаду допомагає отримати ранній урожай молодої картоплі. Як кажуть досвідчені городники, бульба картоплі із заздалегідь пророщеними паростками дає ранні сходи та збільшення врожаю на 15-20 відсотків.

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Висадження картоплі методом пророщування має низку плюсів:

Ранній урожай. Посадка картоплі на розсаду дозволяє отримати врожай раніше, ніж під час прямої посадки в грунт.

Вибраковування бульб. Пророщування дозволяє виявити із загальної маси непридатні бульби - ті, які не дали паростків або ті, у яких з'явилися слабкі паростки.

Захист від шкідників. Розсаду картоплі легше захистити від шкідників, таких як колорадський жук, протягом перших тижнів зростання.

Контроль за зростанням. При посадці картоплі легше контролювати зростання рослин, видаляючи слабкі чи хворі екземпляри.

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Як виростити розсаду картоплі

Використовуючи для посадки розсаду картоплі, молоду картоплю можна буде викопувати вже у червні-липні.

Відберіть здорові та рівні бульби середнього розміру. Ретельно вимийте бульби та поставте вимочуватись у розчині марганцівки на 25-30 хвилин. Замість марганцівки можна використовувати розчин мідного купоросу (1 ч. л. на 10 л води), але бульби у разі не замочують, а промивають у розчині. Вимиті та оброблені марганцівкою або мідним купоросом бульби розкладіть у місткості для пророщування. Зручно використовувати для цього пластикові ящики з дрібними отворами. Вигонка розсади. Можна використовувати спосіб вигонки на світлі або у вологому середовищі.

Місткості з бульбами розміщують у світлому місці за температури не нижче 18-20 градусів до появи паростків. Бульби можуть проростати протягом місяця. Бульби перешаровують вологим перегноєм, торфом або тирсою і залишають на пророщування в темряві. Чим вище температура в приміщенні (але не вище 25 градусів), тим швидше з'являться паростки. При цьому способі бульби проростають протягом одного – трьох тижнів, залежно від температури у приміщенні.=

Садіння картоплі на розсаду

Садити картоплю на розсаду потрібно вже зараз, а висаджувати розсаду у відкритий ґрунт потрібно, коли вдень встановиться стабільна температура +15 - +18 градусів, а вночі - вище +3 - +5 градусів. При цьому ґрунт має встигнути прогрітися як мінімум до +6 — +10 градусів.

Додаткові поради:

Після обробки бульб розчином марганцівки чи мідного купоросу досвідчені городники радять опудрити їх золою, як відправляти на пророщування. Зола - це один із способів захисту картоплі від хвороб та шкідників. Крім того, вона містить у собі безліч корисних елементів, таких як калій, кальцій, магній, залізо, цинк та інші, які можуть бути корисними для росту та розвитку рослин. Також трохи золи радять додавати у ґрунт при пересадці картопляної розсади у відкритий ґрунт. Це покращує структури ґрунту, робить його більш пухким та поживним.

Після висаджування картопляної розсади у відкритий ґрунт її потрібно вкрити, оскільки вона погано протистоїть заморозкам. Укриття залишають на ніч, у разі заморозків.

Раніше фахівці назвали найкращий сорт картоплі для посадки.

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