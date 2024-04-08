Знижує рівень поганого холестерину та ризик утворення тромбів: чому варто регулярно пити томатний сік

Томатний сік - це не просто смачний напій, а й справжня скарбниця вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які роблять його незамінним для вашого здоров'я та краси. Сік томатів багатий на вітаміни A, C, B6, PP, K, а також на магній, калій, фосфор та інші корисні речовини. Червоний колір томатів обумовлений лікопеном - потужним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами. Про це пише Радіотрек.

Чим же корисний томатний сік?

Вітаміни та мінерали: Сік томатів багатий на вітаміни A, C, B6, PP, K, а також на магній, калій, фосфор та інші корисні речовини, які необхідні для правильного функціонування організму.

Сік томатів багатий на вітаміни A, C, B6, PP, K, а також на магній, калій, фосфор та інші корисні речовини, які необхідні для правильного функціонування організму. Лікопен: Червоний колір томатів обумовлений лікопеном - потужним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами, уповільнює старіння та значно знижує ризик розвитку раку.

Червоний колір томатів обумовлений лікопеном - потужним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами, уповільнює старіння та значно знижує ризик розвитку раку. Здоров'я серця: Томатний сік сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину, ризику утворення тромбів, а також покращує роботу серцево-судинної системи.

Томатний сік сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину, ризику утворення тромбів, а також покращує роботу серцево-судинної системи. Травлення: Сік томатів стимулює вироблення шлункового соку, покращує травлення та перистальтику кишечника.

Сік томатів стимулює вироблення шлункового соку, покращує травлення та перистальтику кишечника. Настрій: Томати сприяють виробленню серотоніну - гормону радості, тому вживання томатного соку може допомогти поліпшити настрій і зняти стрес.

Томати сприяють виробленню серотоніну - гормону радості, тому вживання томатного соку може допомогти поліпшити настрій і зняти стрес. Діабет та вагітність: Томатний сік рекомендований людям з діабетом та вагітним завдяки низькому глікемічному індексу та багатому складу.

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Як вживати томатний сік?

Дозування: Не рекомендується вживати більше двох склянок томатного соку на день.

Не рекомендується вживати більше двох склянок томатного соку на день. Час вживання: Найкраще пити сік за 30 хвилин до їжі або через 1-2 години після їжі.

Найкраще пити сік за 30 хвилин до їжі або через 1-2 години після їжі. Протипоказання: Томатний сік може бути протипоказаний людям з виразкою шлунка, гастритом з підвищеною кислотністю, панкреатитом.

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