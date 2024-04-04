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Здоров'я

Кому категорично заборонено їсти м'ясо

Наталія СамойленкоНаталія Самойленко

Кому категорично заборонено їсти м'ясо

Чи врятує планету відмову від м'яса? Можливо! Але ваш організм він урятує без сумнівів!

А тим більше, що сьогодні перший день посту, який триватиме два тижні. Це чудова нагода очиститися духовно і оздоровити свій організм.

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Я считаю себя песко-вегетарианкой. Употребляю рыбу, морепродукты, яйца. Мясо в моем рационе практически отсутствует, но от шашлыка в хорошей компании я вас отговаривать не стану. Тем более, что всегда можно составить свой рацион так, чтобы организм практически не ощутил нагрузки.

А вот бесконтрольное употребление мяса может нам существенно навредить. По исследованиям ВОЗ, ежедневное употребление даже такой небольшой порции обработанного мяса как 50 граммов повышает риск возникновения рака кишечника на целых 18%.

Вегетарианская диета, наряду с другими изменениями образа жизни, открывает закупоренные артерии, снижает гомоцистеин, улучшает показатели мочевой кислоты. Уменьшив количество мяса в рационе, мы:

  • ⠀ снижаем риски возникновения рака;
  • ⠀ укрепляем сердечно-сосудистую систему;
  • ⠀ продлеваем себе жизнь;
  • ⠀ заботимся о стройности, молодости и красоте своего тела.

Кому я не могу рекомендовать полный отказ от мяса, так это детям, беременным и кормящим мамам. Если же вы старше 40, исключение мяса пойдет вам на пользу.

А вы соблюдаете пост?

Джерело:instagram.com

Здоров'я