Сильна дводенна буря насувається на Землю: небезпечні дати
У четвер, 18 липня, на Землю обрушиться потужний геомагнітний шторм силою у чотири бали. Такі магнітні бурі небезпечні для метеопатів та людей з хронічними захворюваннями.
За даними сервісу спостереження за сонячними спалахами Meteoagent, геомагнітні збурення на Землі триватимуть дві доби, та лише 20 липня вони знизяться до трьох балів.
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Вплив магнітних бур на людину може бути різним, і залежить від багатьох факторів, таких як:
- Індивідуальна чутливість: деякі люди більш метеозалежні, ніж інші, і тому відчувають сильніший вплив магнітних бур.
- Стан здоров'я: люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, головні болі або мігрені, можуть відчувати загострення симптомів під час магнітних бур.
- Вік: люди похилого віку та діти частіше відчувають вплив магнітних бур.
Чим сильніша магнітна буря, тим більший вплив вона може мати на людей. Розповсюджені симптоми:
- Головний біль може бути тупим, пульсуючим або стискаючим, і може супроводжуватися запамороченням, нудотою або блювотою.
- Люди можуть відчувати себе втомленими, млявими та без енергії.
- Може бути важко заснути або сон може бути неспокійним.
- Дратівливість, стривоженість або пригніченість.
- Може бути важко зосередитися на роботі або навчанні.
- Люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, головні болі або мігрені, можуть відчувати загострення симптомів під час магнітних бур.
Що можна зробити, щоб зменшити вплив магнітних бур:
- Дотримуватися здорового способу життя: це включає здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи.
- Стрес може посилити вплив магнітних бур. Тому важливо знайти способи зменшити стрес у своєму житті.
- Якщо ви відчуваєте сильні симптоми під час магнітних бур, ви можете поговорити зі своїм лікарем про можливість прийому ліків.
Пам'ятайте, що якщо ви відчуваєте будь-які незвичні симптоми під час магнітної бурі, важливо звернутися до лікаря.
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