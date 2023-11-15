Сила удару перевищить сім балів: вже завтра на Землі очікується 'червона магнітна буря'

У четвер, 16 листопада, на Землі очікується потужна магнітна буря. Вона почнеться вже сьогодні, однак сила удару не перевищить 4 бали, а вже завтра К-індекс геомагнітних коливань сягне червоного рівня – їх сила перевищить сім балів з 9 можливих.

За даними центру Meteoagent, 17 листопада сила ударів спаде до трьох балів, і вже до 22 листопада нових ударів очікувати не варто. Триватиме спокійний період з К-індексом 2.

Магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Вплив магнітних бур на людей

Магнітні бурі чинять вплив на людей із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним або зниженим артеріальним тиском, психічними розладами та вегетосудинною дистонією.

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Також від потужних геомагнітних коливань страждають діти. Основними симптомами є зниження апетиту та сну, постійний плач. У цей період батькам рекомендується стежити за харчуванням і режимом дня дитини.

Вважається, що під час магнітних бур у людини густіє кров, через це погіршується кисневий обмін, і першими реагують на нестачу кисню мозок та нервові закінчення.

Частина людей відзначає у себе перепади настрою, дехто відчуває роздратованість, апатію або спалахи агресії, зниження працездатності та головний біль.

Людям старшого віку, вагітним і тим, хто має хронічні патології, необхідно стежити за періодом виникнення магнітних бур та дотримуватись загальних рекомендацій – відмовитися від вживання алкогольних напоїв, жирної та гострої їжі. Слід поповнити щоденний раціон овочами та фруктами, дотримуватися питного режиму.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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