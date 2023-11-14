Потужна семибальна буря накриє Землю: коли чекати на удар

Нові потужні геомагнітні бурі стануться вже невдовзі. Експерти попередили про магнітну бурю "червоного рівня", яка очікується 16 листопада.

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За даними центру Meteoagent, за кілька днів сила бурі сягне К-індексу у 7 балів. Потім настане період затишшя, який триватиме до 22 листопада. І вже до кінця місяця поки не очікується небезпечних періодів.

Важливо зважити, що це попередній прогноз магнітних бур на листопад, оскільки дані можуть змінюватися залежно від активності Сонця.

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Геомагнітні коливання можуть негативно впливати на людський організм. Часто можна відчути втому, головний біль, яскраву реакцію на стрес, запаморочення, безсоння або навпаки сонливість. Деякі люди відчувають стрибки тиску та дискомфорт у суглобах. Зазвичай ці симптоми з’являються у метеозалежних людей, ними часто є літні люди або ті, хто має хронічні захворювання.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Важливо пам’ятати, що стан людського здоров’я залежить від піклування про нього. Це особливо важливо у складні періоди, як-от, наприклад, під час дії магнітних бур. Аби зменшити прояви перелічених симптомів, зміцнити організм та спокійно пережити цей період, варто дотримуватися декількох правил.

Для початку, спробуйте уникати джерел стресу. Менше дивіться поганих новин, уникайте сварок та більше часу приділяйте релаксу. Нехай організм відпочине та набереться сил.

Частіше проводьте час на свіжому повітрі, гуляйте у місцевому парку або навіть у власному дворі.

Немає можливості гуляти – провітрюйте приміщення. Проте не забувайте виходити в іншу кімнату або тепло вдягатися, аби не переохолодитися.

Створіть приблизний графік вашого дня і дотримуйтеся його. Якщо ваш організм звикне до того, що ви завжди лягаєте, прокидаєтесь і їсте приблизно в один час, йому буде простіше налаштувати внутрішні механізми. Скоріше за все, вже незабаром ви забудете про безсоння та різку втрату сил.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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