Штормовий вітер та снігопади: синоптики 'налякали' українців прогнозом погоди

В Україні 26-27 листопада очікується значне погіршення погодних умов. У більшості областей (окрім східних та західних областей) фіксуватимуться небезпечні, подекуди стихійні метеорологічні явища.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, у північно-західній частині Чорного моря очікуються пориви західного та північно-західного вітру – місцями до 35 м/с.

Читайте також: До 50 см снігу: українців попередили про снігопади та ожеледь

"Очікується випадання сильних опадів у вигляді дощу з переходом у сніг, на Одещині сильна хуртовина, приріст снігового покриву до 25-35 см. Дальність видимості при хуртовині може знижуватися до 70-200 метрів, на дорогах і тротуарах ожеледиця та сніговий накат. Погодні умови можуть призвести до масових падінь дерев, пошкодження дахів, обривів ліній електропередач та паралізації цивільної інфраструктури", – попередив він.

Синоптиця Наталка Діденко теж "налякала" своїм прогнозом. За її словами, 26-27 листопада очікується серйозне ускладнення погоди: "сніг, мокрий сніг, на південному сході дощі, в багатьох областях місцями сильні опади, хуртовини, ожеледиця, налипання мокрого снігу і навіть снігові замети".

"Якщо вам здається, що сьогодні - сильний вітер, то порівняно із неділею-понеділком, це легкий приємний вітерець, бо ввечері у неділю та впродовж понеділка ми справді відчуємо, що таке штормовий вітер", – додала вона.

25 листопада вона прогнозує дощі у південній частині України. Також очікується сильний вітер.

На сході вона прогнозує дощі та мокрий сніг. У західних областях мокрий сніг, але незначний. У більшості областей вночі температура повітря становитиме 0-3 градуси морозу, вдень до плюс 6 градусів.

"Анонсоване ускладнення погоди очікується в Києві ввечері 26 та 27 листопада - сильні снігопади, хуртовини, штормовий вітер", – попередила Діденко.

Значне похолодання синоптиця обіцяє вже з 1 грудня.

Нагадаємо, у Києві можуть застосовувати графіки відключень світла через погодні умови. За словами директора Центру досліджень енергетики, наразі є дуже багато різних сценаріїв розвитку подій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!