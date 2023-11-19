Штормитиме цілий тиждень: названі небезпечні дати потужних магнітних бур

Листопад 2023 відзначився потужними геомагнітними коливаннями, що тривали мало чи не щодня. В останні тижні місяця магнітні бурі триватимуть та будуть сягати "червоного" рівня.

За даними центру Meteoagent, 19 та 20 листопада очікується п'ятибальна магнітна буря. 21 листопада вона стихне до К-індексу 2.

23 листопада очікуються нові геомагнітні удари силою 5 балів. Магнітна буря триватиме уподовж 4 діб – до 27 числа. За попереднім прогнозом, до 4 грудня нових ударів не передбачається.

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Вплив магнітних бур на організм людини може бути наступним:

погіршення настрою

занепад сил

головний біль

порушення сну

депресивний стан

стрибки артеріального тиску.

У деяких людей спостерігається ломота у суглобах, загострюються хронічні захворювання. Метеозалежні стають неуважними, конфліктними, неспокійними.

Напередодні магнітної бурі не перевтомлюйтесь.Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій. Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги. Обмежте поїздки за кермом автомобіля.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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