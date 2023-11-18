Потужна магнітна буря розтягнеться на дві доби: небезпечні періоди

Небезпечні геомагнітні коливання "червоного рівня" очікуються на Землі 18 та 19 листопада. У суботу сила ударів становитимуть 6 балів, а в неділю трохи знизяться – до 5 балів.

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За даними центру Meteoagent, 20 та 21 листопада очікується період затишшя, а 22 числа удари поновляться. Сила магнітних бур підвищиться до К-індексу 5.

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У період дії магнітних бур люди здебільшого скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення чи зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур бути дуже обережними та більше стежити за своїм здоров'ям. Під час геомагнітних коливань метеозалежні люди можуть відчувати занепад сил, погіршення настрою, порушення сну, головний біль та запаморочення, перепади артеріального тиску.

Як убезпечити себе від впливу магнітних бур:

Намагайтеся відмовитися від шкідливої їжі, не вживайте алкоголь та не куріть.

Зменшіть фізичні навантаження.

Висипайтеся.

Намагайтеся не стресувати та уникайте конфліктних ситуацій.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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