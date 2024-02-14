Родина буде у захваті: Як приготувати ідеальні сирники з домашнього сиру

Хто не любить сирники? Ця проста, але неймовірно смачна страва подобається і дорослим, і дітям. А якщо сирники приготовані з домашнього сиру, то вони ще й дуже корисні!

Чому сирники такі корисні? Сир – це джерело білка, який необхідний для нашого організму. Він також містить кальцій, який зміцнює кістки і зуби. Рецептом сирників поділились на сайті "Одна хвилина".

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Сирники можна приготувати з різними добавками, які зроблять їх ще більш смачними та корисними.

Наприклад, можна додати:

Родзинки

Курагу

Мак

Горіхи

Фрукти

Який би рецепт ви не вибрали, сирники завжди будуть чудовим сніданком, обідом або вечерею.

Ось один із простих рецептів сирників з домашнього сиру:

Інгредієнти:

400 г домашнього сиру

2 яйця

3 ст. ложки цукру

2 ст. ложки манної крупи

1 ч. ложка ванільного екстракту

1/4 ч. ложки солі

2 ст. ложки олії для смаження

Приготування:

Змішайте в мисці сир, яйця, цукор, манну крупу, ванільний екстракт і сіль. Сформуйте з маси невеликі сирники. Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте олію. Обсмажте сирники з обох боків до золотистого кольору. Подавайте сирники зі сметаною, медом або варенням.

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