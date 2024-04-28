Секрет ідеального шашлику з ошийка: замочіть м'ясо в цій рідині
Приготувати смачний шашлик доволі непросто, якщо не знати правил маринування м'яса та особливостей його смаження.
Пропонуємо дізнатися, як приготувати шашлик з ошийка, замаринований на мінеральній воді. Такий шашлик вийде ніжним, соковитим і ароматним.
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Фахівці радять для приготування шашлику на мінералці уникати використання замороженого м'яса, бо воно втрачає свою соковитість і шашлик з нього вийде сухим і жорстким.
Маринад для шашлику з ошийка:
- 2 кг ошийка;
- 1 ст. л суміші спецій (до свого смаку);
- 0,5 ст. л солі;
- 2 ст. л соняшникової олії;
- дві цибулини середнього розміру;
- 4 зубчики часнику;
- перець горошком – чайна ложка;
- літр сильногазованої мінеральної води.
Мʼясо треба нарізати шматочками середнього розміру та додати спеції, сіль та олію. Цибулю наріжте кільцями й додайте до м'яса. Перемішайте. Наприкінці додайте часник та перець. Залийте мʼясо мінеральною водою та накрийте харчовою плівкою. Тримайте у холодильнику від 8 до 12 годин.
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