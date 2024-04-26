Вершковий шашлик з філе стегна курки: фірмовий рецепт

Привіт, який Великдень, без шашлику?

Все вірно, я маю поділитися з вами рецептом свого фірмового вершкового шашлику з філе стегна курки.

Все максимально просто, так як, нам треба тільки підкреслити вершковість нашою курочки.

Для маринування шашлику, вам необхідно:

2 кг мʼясо стегна без кісточки

100 мл вершки 20%

50 мл сметана 20%

50 мл олія рослинна

20 гр цибуля зелена

10 гр сіль

2 гр перець Чілі (якщо любите гостре, то додайте більше)

20 гр петрушки подрібнений в блендері разом з усіма інгредієнтами та додайте до курки, гарно перемішайте і залиште на 2-3 години в холодильнику, або краще на ніч

Нанізуйте на шампур або викладіть на решітку і смажте до красивої скоринки!

Смачного, готуйте з любов’ю!