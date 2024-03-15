Це краще за хотдоги: як швидко приготувати сосиски на шпажках у клярі

Шукаєте ідеальну закуску для святкування з друзями чи смачний снек для вечірньої вечері? Сосиски у клярі - це чудовий варіант, який обов'язково запам'ятається всім смаком і хрусткістю.

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Окрім того, цей рецепт досить простий і швидкий у приготуванні, тож вирушайте до кухні. Приємний момент – вам не знадобиться багато інгредієнтів, що приготувати корндоги.

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Як готувати сосиски в клярі:

Інгредієнти:

Сосиски - 400 г

Пшеничне борошно - 180 г

Куряче яйце - 1 шт

Молоко - 150 мл

Розпушувач для тіста - 1 ч.л.

Цукор - 2 ст.л.

Сіль - 1 ч.л.

Рослинна олія - 900 мл

Підготовка сосисок: Розріжте сосиски навпіл і вставте по дерев'яній шпажці, не проколюючи сосиску повністю.

Приготування кляру: У миску просійте пшеничне борошно, додайте розпушувач для тіста, цукор, сіль і добре перемішайте. Додайте куряче яйце, молоко і знову перемішайте до однорідного стану.

Нагрівання олії: У глибокій сковороді чи каструлі розігрійте рослинну олію до високої температури. Перевірте готовність олії для смаження, зануривши дерев'яну паличку в тісто - якщо навколо палички утворюються бульбашки, олія готова.

Смаження сосисок: Вмокніть сосиски в тісто, щоб повністю покрити їх, та помістіть в гарячу олію. Смажте партіями протягом 2-3 хвилин або до золотистого кольору на сильному вогні.

Подача: Сосиски у клярі подавайте гарячими разом з кетчупом або улюбленим соусом.

Завдяки цьому простому рецепту ви з легкістю приготуєте смачну та хрустку закуску, яка швидко зникне з тарілок.

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