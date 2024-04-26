Найсмачніший кляр для м’яса, курки та риби з секретним інгредієнтом: як приготувати

Ідеальний рецепт кляру підкорить ваші смакові рецептори й зробить ваші страви справжніми шедеврами. Ділимося неймовірним рецептом кляру, який підійде для будь-яких страв - від курячого філе до кальмарів.

Цей кляр має неповторний аромат і смак, які зроблять ваші страви справжніми делікатесами. А особливий трюк полягає в тому, що цибуля, основний інгредієнт, зовсім не відчувається, але додає пікантної нотки приготованій страві.

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Інгредієнти:

Цибуля середнього розміру, 1-2 шт.

Часник, 1-2 зубчики

Яйця курячі, 2 шт.

Борошно, 4-5 ст. л.

Сметана, 2 ст. л.

Сіль – до свого смаку

Зелень – за бажанням

Процес приготування:

Цибулю та часник очищаємо від лушпиння і подрібнюємо в блендері до однорідної маси. До цибульної маси додаємо яйця, сметану, борошно, сіль та зелень. Збиваємо до утворення однорідного кляру, який має консистенцію схожу на тісто для оладок.

Перекладаємо кляр у відповідну місткість. Ріжемо м’ясо, птицю або рибу невеликими шматочками та натираємо спеціями. Після цього маринуємо шматочки в клярі протягом 10-15 хвилин. Розігріваємо олію у сковороді та смажимо шматочки з обох сторін до золотистого кольору.

Готові страви в клярі виходять надзвичайно соковитими, ніжними та ароматними, з хрусткою скоринкою, яка робить їх ще більш апетитними.

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