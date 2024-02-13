Найніжніша риба: рецепт хека під сирно-цибулевою шубою
Найніжніша риба: рецепт хека під сирно-цибулевою шубою
Цей рецепт запеченої в духовці риби стане справжньою окрасою вашого столу. Ніжний хек, приправлений спеціями та лимонним соком, тане в роті, а рум'яна сирно-цибулева шуба додає йому пікантності та аромату. Цей рецепт дуже простий у приготуванні та завжди виходить вдало.
Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Хек – 2 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Твердий сир – 100 г
- Майонез – 100 г
- Приправа до риби – 2 ч. л.
- Сіль – за смаком
- Лимонний сік – за смаком
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Приготування:
- Хек почистіть, зріжте плавці, добре промийте та наріжте порційними шматочками. Перекладіть рибу у форму для запікання, посоліть, поперчіть та скропіть лимонним соком.
- Цибулю почистіть, наріжте тонкими півкільцями. Додайте до неї майонез, приправу для риби та перемішайте. Викладіть цибулю у соусі на рибу.
- Накрийте форму харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180°C. Відправте рибу в духовку та запікайте 30-35 хвилин.
- За 10 хвилин до готовності натріть сир на грубу терку та посипте ним рибу.
- Запікайте ще 10 хвилин до розплавлення сиру.
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