Найніжніша риба: рецепт хека під сирно-цибулевою шубою

Цей рецепт запеченої в духовці риби стане справжньою окрасою вашого столу. Ніжний хек, приправлений спеціями та лимонним соком, тане в роті, а рум'яна сирно-цибулева шуба додає йому пікантності та аромату. Цей рецепт дуже простий у приготуванні та завжди виходить вдало.

Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Хек – 2 шт.

Цибуля – 2 шт.

Твердий сир – 100 г

Майонез – 100 г

Приправа до риби – 2 ч. л.

Сіль – за смаком

Лимонний сік – за смаком

Читайте також: Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок

Приготування:

Хек почистіть, зріжте плавці, добре промийте та наріжте порційними шматочками. Перекладіть рибу у форму для запікання, посоліть, поперчіть та скропіть лимонним соком. Цибулю почистіть, наріжте тонкими півкільцями. Додайте до неї майонез, приправу для риби та перемішайте. Викладіть цибулю у соусі на рибу. Накрийте форму харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180°C. Відправте рибу в духовку та запікайте 30-35 хвилин. За 10 хвилин до готовності натріть сир на грубу терку та посипте ним рибу. Запікайте ще 10 хвилин до розплавлення сиру.

Радимо вам звернути увагу на рецепт рататую в перцях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!