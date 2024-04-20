Садівники підказали, що треба зробити, щоб гортензії рясно цвіли

Гортензії відомі своїм великим, барвистим і рясним цвітінням. Садівники підказали, як можна допомогти пришвидшити процес цвітіння одним простим садовим завданням.

Райан Дженкінс, експерт із садівництва з садівничого центру Sefon Meadows, поділився, що гортензії потрібно обрізати правильно. Інакше вони дадуть тьмяне цвітіння або можуть взагалі не зацвісти, повідомляє Express.co.uk.

Обрізка є однією з найважливіших робіт у саду, оскільки вона сприяє більш здоровому цвітінню, а також покращує циркуляцію повітря навколо гортензії. Це допоможе запобігти хворобам і покращити загальний стан рослини.

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Садівники повинні знати, який тип гортензії у них в саду, перш ніж почати обрізку. Гортензії, які можна обрізати навесні – це нові деревні гортензії, які вже випустили бутони. Старі деревні гортензії потрібно залишити в спокої, і обрізати їх слід лише після того, як вони закінчать цвітіння.

Стебла старої деревної гортензії в цю пору року, швидше за все, будуть мати коричневі або сірі стебла з формуванням нових бруньок, тоді як нова гортензія не матиме бруньок і зазвичай матиме зелені стебла в цю пору року.

Використовуйте чисті та гострі секатори або ножиці для живоплоту, щоб робити чисті зрізи. Це мінімізує пошкодження рослини та зменшить ризик захворювання.

Почніть із пошуку стебел гортензії, які побуріли та закінчили цвітіння. Обріжте ці стебла трохи вище першого набору здорових листків.

Потім обріжте всю мертву або пошкоджену деревину на гортензії, поки не залишиться тільки здорова деревина. Зберіть обрізки та викиньте їх належним чином у смітник.

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