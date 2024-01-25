Які рослини варто поставити на кухні: 3 найкращих варіанти

Кухня – це місце, де ми проводимо багато часу, готуємо, їмо і спілкуємося з близькими. Тому важливо, щоб кухня була затишною і приємною.

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Зелені рослини не тільки очищають повітря, а й створюють відчуття свіжості та затишку. А якщо вони ще й мають приємний аромат, то це подвійний плюс. Про це пише Invincible Houseplants.

Ось кілька ідеальних рослин для кухні:

Орхідеї – це екзотичні красуні, які бувають найрізноманітніших кольорів. Вони ідеально підходять для кухонь, оскільки віддають перевагу більш теплим приміщенням. За орхідеями нескладно доглядати: досить раз на тиждень наповнити раковину холодною водою і поставити вазони з орхідеєю на 30 хвилин.

Жасмин – це ніжна квіткова рослина з солодким ароматом. Він добре почувається в сонячному, але вологому середовищі. Помістіть жасмин біля вікна, тримайте ґрунт вологим і підживлюйте універсальним добривом для кімнатних рослин у весняні та літні місяці.

Запашні трави – це не тільки смачні інгредієнти для приготування їжі, а й ароматні рослини, які можуть прикрасити вашу кухню. Базилік, м'ята, розмарин і чебрець – це лише деякі з трав, які добре ростуть в приміщенні і мають приємний аромат.

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Ось кілька порад щодо вибору рослин для кухні:

Враховуйте рівень освітлення в кухні. Деякі рослини, наприклад, орхідеї, потребують яскравого світла, тоді як інші, наприклад, чебрець, добре ростуть в тіні.

Вибирайте рослини, які не вимагають особливого догляду. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на догляд за рослинами, вибирайте ті, які не потребують частого поливу або підживлення.

Враховуйте розмір вашої кухні. Якщо у вас невелика кухня, вибирайте компактні рослини, які не займуть багато місця.

Завдяки ароматним рослинам ваша кухня стане ще приємнішим місцем для проведення часу.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не можна тримати вдома.

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