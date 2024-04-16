Це приверне щастя та кохання: де в домі варто поставити спатифілум

Спатифілум, який прозвали в народі "жіноче щастя", має велику популярність серед кімнатних рослин. Він вирізняється своєю зовнішньою привабливістю і, згідно з народними віруваннями, приносити у дім кохання.

Для того, щоб спатифілум став джерелом позитивної енергії у вашому житлі, важливо знайти для нього оптимальне місце. Про це пише ТСН.

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Ідеальним місцем для "жіночого щастя" буде підвіконня. Згідно з феншуєм, вікна слугують своєрідними "фільтром", який відсіює негативну енергію з вулиці. Таким чином, розміщення спатифілума на підвіконні сприяє захисту благополуччя в домі.

Проте, якщо ваше вікно виходить на південь, будьте обачні. Спатифілум віддає перевагу напівтіні, тому інтенсивне сонячне проміння може йому зашкодити.

Щодо розміщення рослини у спальні, то це вважається оптимальним вибором. Існує вірування, що квітка біля ліжка сприяє міцному сну та зміцненню родинних зв'язків.

Якщо ви пошуках справжнього кохання, тоді розмістіть спатифілум у центральній частині вашого житла. Езотерики стверджують, що це допоможе знайти вашу "другу половинку" швидше.

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Для привернення кохання та відновлення пристрасті, кімнатну рослину слід розташувати у південно-західній частині помешкання. Використання рожевого горщика або підставки може збільшити любовну енергію.

Якщо ви мрієте про дітей, рекомендується ставити рослину у західній частині дому, вибираючи горщик сріблястого чи білого кольору.

А для покращення фінансового стану та приваблення додаткових доходів, віддайте перевагу південно-східному сектору вашого житла, який відповідає за матеріальне процвітання.

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