Садівники пояснили, які рослини треба обрізати зараз, щоб отримати рясне цвітіння

У лютому садівники мають активно готуватися до тепла. Обрізка рослин у цей час сприяє новому росту.

Зокрема, потрібно обрізати троянди, гліцинію, листяні кущі та плодові кущі. Про це повідомляє Express.co.uk.

Троянди

Троянди потрібно обрізати наприкінці зими, щоб стимулювати інтенсивний ріст навесні та влітку. Під час обрізки троянд садівникам не слід робити надрізи більше ніж на 5 мм над брунькою, а також переконатися, що зрізи розташовані під кутом. Садівникам також потрібно обрізати мертві та хворі стебла, а також схрещені стебла.

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Гліцинія

Гліцинію потрібно обрізати в січні або лютому, коли рослина повністю перебуває в стані спокою, а потім знову в липні або серпні. Обрізаючи рослину взимку, обріжте пагони так, щоб на пагоні було дві-три нирки.

Зрізання гліцинії в цю пору року дозволяє рослині зосередити свою енергію на створенні квітів у весняні та літні місяці.

Листяні кущі

Це деревні рослини, які відомі своїми барвистими восени. Листяні кущі, такі як магнолії та барбарис, потрібно обрізати взимку, щоб контролювати їх ріст.

Листяні кущі не слід обрізати в літні місяці, оскільки вони можуть не мати достатнього запасу їжі для виживання.

Плодові кущі

Плодові чагарники і виноградні лози необхідно обрізати взимку. Бічні пагони потрібно обрізати лише на одну-дві нові нирки. Кущі м’яких фруктів можна обрізати до рівня землі, щоб стимулювати новий ріст навесні.

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