Які квіти слід посадити по сусідству з ліліями, щоб створити гарну композицію на клумбі

Лілії – це не просто квіти, це справжні аристократи світу флори. Їх вишукані форми, елегантні стебла та багата палітра кольорів роблять лілії бажаними гостями у будь-якому саду.

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Дотримуючись цих простих правил, ви зможете створити в саду справжні шедеври ландшафтного дизайну, де лілії стануть справжніми королевами квіткового балу, пише greenpost.

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Секрет успішної композиції:

Важливо розуміти, що лілії не терплять самотності. Їх краса розкривається повною мірою лише в оточенні інших рослин, які підкреслюють їх витонченість та створюють гармонійний ансамбль.

Найкращі сусіди для лілій:

Рослини з рожевими та червоними квітами: на тлі їхнього яскравого забарвлення лілії виглядають ніжно та елегантно.

Рододендрон, магонія та бруслина: гармонійно поєднуються з жовтими ліліями, створюючи контрастний та динамічний дует.

Вічнозелені культури: підкреслюють красу лілій, роблячи їх більш витонченими та вишуканими.

Дельфініуми, астільби та півонії: створюють з ліліями ніжну та романтичну композицію, поєднуючи елегантність та аромат.

Хоста, лілійник та дзвіночок: не лише естетично доповнюють лілії, але й виконують практичну функцію – утримують вологу в ґрунті, що так важливо для цих квітів.

Підбираючи сусідів для лілій, важливо враховувати:

Висоту: лілії бувають різної висоти, тому важливо підібрати їм партнерів, які не будуть затінювати або, навпаки, губитися на їхньому тлі.

лілії бувають різної висоти, тому важливо підібрати їм партнерів, які не будуть затінювати або, навпаки, губитися на їхньому тлі. Час цвітіння: щоб композиція радувала вас красою протягом усього сезону, підбирайте рослини з різними термінами цвітіння.

Колірну гаму: поєднуйте кольори гармонійно, створюючи контрастні або монохромні композиції.

поєднуйте кольори гармонійно, створюючи контрастні або монохромні композиції. Потреби в догляді: важливо, щоб сусіди лілій потребували схожих умов освітлення, поливу та ґрунту.

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