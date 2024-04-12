Садівники пояснили, як обрізати гортензію, щоб влітку мати багато квітів

Щоб гортензії продовжували цвісти з року в рік великими квітами, важливо знати, як їх обрізати. Обрізка – це процес зрізання рослини для сприяння новому росту та покращення її загального стану.

Обрізка гортензій також може допомогти зберегти розмір і форму рослини, що особливо важливо в невеликому просторі. Експерти пояснили, що більшість гортензій цвіте з середини до кінця літа, повідомляє Express.co.uk.

Їхні зів’ялі квіткові головки зазвичай зберігають на рослині протягом зими, щоб захистити бутони під ними від холоду. Коли справа доходить до ранньої весни, обрізка відцвілих квіткових головок є необхідною для сприяння інтенсивному росту та великим квітам влітку.

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Єдиним винятком з цього правила є плетисті гортензії, які обрізають влітку після цвітіння. Якщо ви не впевнені, найбезпечнішим варіантом є злегка обрізка до першої пари бруньок під квіткою, щоб уникнути ризику зрізання квіткових бруньок під час цвітіння.

Почніть з видалення мертвої або хворої деревини з рослини. Це допоможе запобігти хворобам і забезпечить здоровий вигляд рослини.

Видаліть слабкі або перехресні гілки. Ці гілки можуть тертися одна об одну, завдаючи шкоди рослині та перешкоджаючи правильній циркуляції повітря. Потім видаліть приблизно одну третину найстаріших стебел на рівні землі.

Це спонукає рослину до нового росту та закладення бутонів для цвітіння наступного року. Переконайтеся, що не обрізаєте занадто сильно, оскільки це може призупинити ріст рослини та зменшити цвітіння.

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