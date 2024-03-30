Садівники назвали квіти, які варто посадити зараз: радуватимуть око все літо

Оскільки весна швидко наближається, багато людей прагнуть підготувати свої сади до теплого сезону. Щоб побачити велике цвітіння в найближчі місяці, саме час посіяти правильний тип квітів.

Фахівці назвали чотири різновиди квітів, які варто посадити у квітні. Про це повідомляє Express.co.uk.

Настурція (Tropaeolum majus)

Настурція, відома своїми життєрадісними квітами в коштовних тонах і листям, що звисає, додає яскравих кольорів грядкам. Посійте насіння настурції прямо в землю на сонячному або частково затіненому місці та насолоджуйтесь квітами.

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Запашний горошок (Lathyrus odoratus)

Запашний горошок відомий своїм чарівним ароматом і ніжними гофрованими суцвіттями. Посійте насіння запашного горошку у вологий, добре дренований ґрунт, збагачений компостом, забезпечуючи опору для його лазячих вусиків, щоб вони обвивалися навколо, коли вони ростуть.

Соняшник (Helianthus annuus)

Символ літа та сонячного світла, соняшник неодмінно прикрасить будь-який сад своїми високими стеблами та веселим золотистим цвітінням. Посійте насіння соняшнику безпосередньо в землю на сонячному місці з родючим, добре дренованим ґрунтом.

Календула (Calendula officinalis)

Календула цінується за свої яскраві, схожі на ромашку квіти та лікувальні властивості. Посійте насіння календули у вологий, добре дренований ґрунт на сонячному або частково затіненому місці та насолоджуйтеся цвітінням протягом усього сезону.

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