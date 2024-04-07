Садівники назвали три головні правила поливу гортензій: отримаєте пишне цвітіння

Яскраве цвітіння гортензії тішить око протягом весни та літа, якщо за ними доглядати. Більше цвітіння може з’явитися, якщо кущ поливати певним чином.

Спеціалістка з кущів Емі Енфілд пояснила, що гортензії слід рясно поливати кілька разів на тиждень, щоб стимулювати глибокий ріст коренів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Головне – поливати основу рослини в саду, щоб листя та квіти залишалися сухими. Також найкраще поливати вранці, щоб зменшити в’янення під час спеки.

Читайте також: Які квіти краще всього посадити у квітні: будуть цвісти все літо

Існують інші важливі садові завдання, щоб забезпечити рясне і яскраве цвітіння гортензій. Додавання мульчі навколо гортензій допоможе зберегти ґрунт вологим і прохолодним.

Усі типи гортензій найкраще ростуть при постійній вологості, але гортензії з великими листками та гладким листям вимагають більше води, ніж інші сорти. Уникайте садити свою гортензію там, де стає жарко, під прямим сонячним світлом після обіду.

Постійний стрес від повного спекотного сонця зменшить цвітіння. Щоб гортензії зацвіли цього літа, пам’ятайте про надмірне удобрення землі.

Хоча невелика кількість добрив може сприяти зростанню вражаючого цвітіння, занадто багато може бути шкідливим. Додавання занадто великої кількості азоту в ґрунт навесні може зменшити цвітіння.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини повертають благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!