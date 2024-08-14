Садівники пояснили, що робити, якщо гортензії стали бурими та сухими

Часом квіти гортензії можуть ставати бурими. Це досить поширена проблема, з якою стикається чимало садівників.

Однак, цю неприємність досить легко виправити. Про це повідомляє Express.co.uk.

Занадто багато води може принести більше шкоди, ніж користі. Тоді квіткові головки починають ставати коричневими та жовтими.

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Квіти можуть навіть почати опадати з рослини, а ґрунт навколо гортензії може здаватися надмірно брудним і вологим. Тривалий перезволоження може призвести до сповільненого росту і навіть до загнивання коренів, що зрештою може призвести до загибелі рослини.

Якщо гортензія стала коричневою, важливо негайно припинити полив і дати зайвій волозі висохнути. Протягом цього періоду регулярно перевіряйте рівень вологості ґрунту, щоб переконатися, що рослина відновлюється.

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