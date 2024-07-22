Зів'ялі від спеки гортензії можна легко повернути до життя: поради садівників

У розпал літа гортензії можуть почати в’янути. Зазвичай це пов'язано з високими температурами.

Однією з головних причин, чому гортензії можуть в’янути в цю пору року, є неправильний полив. Про це повідомляє Express.co.uk.

Гортензія може бути недостатньо зволоженою, якщо її листя зів’яле, сухе та хрустке. Водночас у перезволоженої рослини листя матиме м’які або дуже м’які стебла.

Читайте також: Іржаве листя на плодових деревах: як та чим лікувати

Квіти гортензії слід поливати вранці, оскільки це дозволяє рослині ввібрати більше води до настання денної спеки. Якщо поливати вдень під час спекотної погоди, більша частина води випарується, не досягнувши коренів.

Не рекомендується поливати рослини ввечері, оскільки саме тоді слимаки більш активні, їх привабить вода, тому вони з більшою ймовірністю з’їдять рослину гортензії.

Приблизно один або два рази на тиждень гортензії слід рясно поливати, але важливо регулярно перевіряти ґрунт, оскільки він має бути постійно вологим, але не перезволоженим чи мокрим.

Полив лише квітів і листя гортензій не допоможе зволожити їх і навіть може спровокувати грибкові захворювання через мокре листя. Замість цього завжди поливайте гортензії безпосередньо біля основи рослини, щоб коріння отримували воду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чим підгодувати помідори, щоб вони виросли великі та солодкі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!