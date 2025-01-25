З ними не засумуєш: топ порід котів з низьким інтелектом

Існує чимало слів, якими можна описати наших котячих улюбленців, але слово "дурні" зустрічається досить рідко. Деякі породи котів вважаються розумнішими завдяки своїй спритності, мисливським інстинктам чи незалежності.

Проте є й ті, кого важко назвати геніями. Видання TAG24 визначило п’ять порід котів, які вирізняються своєю низькою мозковою активністю.

Бірман

Бірмани — це милі, ніжні та привітні котики, які завжди потребують уваги. Ці пухнасті красунчики можуть збентежено дивитися на вас і навіть почати жалібно нявкати, ніби від цього залежить їхнє життя.

Дресирувати бірманів майже неможливо, але це й не проблема, адже вони не схильні до поганої поведінки. Зазвичай ці котики обирають відпочинок на дивані поруч із господарем, ніж активні пригоди. Через відсутність мотивації та потягу до навчання бірмани потрапили до цього списку.

Манчкін

Манчкіни — це кумедні та чарівні створіння, яких часто люблять за їхній унікальний зовнішній вигляд, а не за розум. Хоча ці коти надають чудову емоційну підтримку, їхній інтелект залишає бажати кращого.

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Манчкіни рідко проявляють ініціативу, тож власники мають самі мотивувати їх досліджувати світ і розвивати нові навички. Але навіть незважаючи на це, манчкіни залишаються вірними друзями, які завжди будуть поруч.

Снігоступи

Коти породи снігоступ не настільки дурні, скільки вперті та небажаючі вчитися. Ця порода, що виникла у США, є різновидом сіамських котів із характерними білими лапками.

Снігоступи мають унікальну зовнішність, яка зробила їх популярними серед любителів котів. Проте їхній складний характер і брак інтересу до навчання значно обмежують їхню розумову активність.

Шотландська висловуха

Шотландська висловуха, відома своїми складеними вухами та зовнішністю, схожою на сову, — це ніжна й доброзичлива порода. Однак низький інтелект не є найбільшою проблемою цих котів.

Через генетичні особливості скоттиш-фолди часто страждають на проблеми зі здоров’ям, зокрема деформації кінцівок і хвоста. Це милі, але крихкі створіння, які потребують багато турботи.

Регдол

Перше місце займає регдол — найнеслухняніший і найменш розумний серед котячих порід. Хоча ці коти мають неймовірно красиві яскраві очі та м’яке хутро, їхній інтелект залишає бажати кращого.

Регдоли були виведені як кімнатні коти, що значно обмежило їхній природний розвиток мисливських навичок. Через це ці пухнасті друзі часто поводяться неспокійно, але їм бракує кмітливості, щоб справлятися зі своєю енергією.

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