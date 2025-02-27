З ними буде непросто: топ порід котів, які найбільше линяють та способи боротьби із цим

Линяння у котів – це природний процес оновлення шерсті, пов’язаний із сезонними змінами, терморегуляцією та гормональним фоном. Щоб шерсть не заполонила весь дім, необхідно регулярно вичісувати улюбленця та стежити за його здоров’ям.

Якщо у вашій оселі живе кіт, то, швидше за все, ви вже звикли до шерсті на меблях, одязі та підлозі. І хоча існують породи, які линяють менше, деякі залишають свою "візитку" буквально всюди. Чим довше і густіше хутро у тварини, тим більше шерсті доведеться прибирати. Деякі породи линяють настільки сильно, що їхнім власникам доводиться озброюватися пилососом і щіткою мало не щодня. Ресурс Cat Time склав список порід, які линяють найбільше.

Важливо пам’ятати, що линяння – це нормальний фізіологічний процес, що регулюється нервовою, імунною та ендокринною системами тварини. Якщо ж кіт втрачає шерсть у надмірній кількості, варто звернутися до ветеринара для діагностики та лікування можливих проблем.

Породи котів, які найбільше линяютьАмериканський бобтейл

Цей кіт має характерну зовнішність із коротким хвостом, пензликами на вухах і потужною статурою. Його шерсть густа, двошарова, а підшерстя дуже щільне, що робить линяння практично безперервним процесом. Для догляду за бобтейлом потрібно регулярно вичісувати його не рідше трьох разів на тиждень. Це не лише зменшить кількість шерсті в домі, а й допоможе запобігти утворенню ковтунів та грудочок шерсті у шлунку.

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Американський керл

Особливість цієї породи – унікальна форма вух. Однак його шовковиста шерсть також заслуговує на увагу. Керли можуть бути як короткошерстими, так і довгошерстими. Короткошерсті представники породи линяють рясніше і цілий рік, тоді як довгошерсті скидають хутро переважно в теплі місяці. Щоб зменшити кількість випадаючої шерсті, достатньо розчісувати керла раз на тиждень, а в періоди активного линяння – трохи частіше.

Шартрез

Попри коротку шерсть, шартрези линяють досить інтенсивно через густий підшерсток. Власникам цих котів слід приділяти особливу увагу догляду за їхнім хутром. Вичісувати шартреза потрібно не рідше одного разу на тиждень, а під час сезонного линяння – ще частіше. Для цього знадобиться пуходерка та масажна щітка, які допоможуть зменшити кількість шерсті в будинку.

Кімрик

Кімрійська кішка має довгу, густу шерсть, яка потребує ретельного догляду. Хутро добре покриває тіло, а на лапах і голові воно трохи коротше. У звичайний період кімрика вичісують тричі на тиждень, а під час сезонного линяння – щодня. Для цього знадобиться цілий арсенал інструментів: пуходерка, гребінець, щітка та фурмінатор. Якщо не доглядати за шерстю, вона звалюватиметься у ковтуни, що може спричинити дискомфорт для тварини.

Нібелунг

Нібелунги нагадують російську блакитну, але мають густу шерсть середньої довжини. Вони линяють двічі на рік – навесні та восени, поступово змінюючи зимову і літню шерсть. Власникам нібелунгів доведеться приділяти багато уваги догляду за їхнім хутром: під час активного линяння цих котів рекомендується вичісувати через день, а в інші періоди – двічі або тричі на тиждень.

Як зменшити кількість шерсті в домі?

Щоб запобігти безконтрольному поширенню шерсті, дотримуйтеся простих правил:

Регулярне вичісування – виберіть відповідний гребінець для породи вашого улюбленця.

– виберіть відповідний гребінець для породи вашого улюбленця. Збалансоване харчування – правильний раціон покращує стан шерсті.

– правильний раціон покращує стан шерсті. Контроль здоров’я – надмірне линяння може бути ознакою стресу або хвороби.

– надмірне линяння може бути ознакою стресу або хвороби. Зволоження повітря – сухе повітря сприяє випадінню шерсті.

Якщо ви мрієте про пухнастого друга, але не готові постійно прибирати шерсть, краще обрати менш "шерстяну" породу. В іншому випадку будьте готові до регулярного догляду та прибирання.

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