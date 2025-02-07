З купанням проблем не буде: топ порід котів, які люблять воду

Не всі коти прихильно ставляться до водних процедур, але деякі породи, навпаки, отримують від них задоволення. Питання про купання котів викликає безліч суперечок. Зазвичай ці тварини самостійно доглядають за собою і не потребують водних процедур. Проте навіть у домашніх умовах кіт може забруднитися настільки, що без купання не обійтися.

Згідно з даними Purina, існують випадки, коли купання необхідне. Це може бути зараження блохами, потрапляння на шерсть важковидалених речовин (фарби, смоли), проблеми з самоочищенням через вік або зайву вагу, а також особливості породи. Наприклад, довгошерсті коти частіше забруднюються, а безшерсті – потребують водних процедур для видалення надлишків шкірного сала.

Частота купань залежить від породи та стану тварини. Довгошерстим котам, таким як перси, може знадобитися більш регулярний догляд, тоді як короткошерсті зазвичай потребують лише періодичного миття.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Більшість котів не люблять купатися, тому привчати їх до води слід поступово: спочатку занурювати лапи у воду, змочувати шерсть і лише згодом переходити до повноцінного купання. Важливо проводити процедуру швидко, щоб мінімізувати стрес.

Втім, деякі породи котів, навпаки, люблять воду. Наприклад, мейн-куни не тільки спокійно ставляться до купання, а й можуть гратися з водою. Вони відомі своєю великою вагою (від 6 до 10 кг) і розкішною пухнастою шерстю, яка потребує регулярного догляду.

Турецький ван також вирізняється любов’ю до водних процедур і навіть може плавати у відкритих водоймах.

Ще одна порода, яка не боїться води, – турецька ангора. Ці коти із задоволенням граються з дощовими краплями та фонтанами, а також добре плавають. Еволюційно вони адаптувалися до водного середовища, що робить їх унікальними серед домашніх улюбленців.

Раніше ми розповідали про топ порід собак, які не ладнають з дітьми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!